Ein Vorbild sieht er beim TBV Lemgo: "Da hat Lemgo mit den gleichen Mitteln verteidigt - und es ist gut für sie ausgegangen." Die Niederlage in Ostwestfalen war die einzige von Eisenach in den vergangenen fünf Partien. Tabellarisch trifft der Zehnte Leipzig auf den Elften. Nur zwei Zähler trennen beide Klubs.

Der ThSV allerdings hat zuletzt jede Menge Selbstvertrauen getankt. Am Freitag rang das Team von Misha Kaufmann keinen Geringeren als Tabellenführer Melsungen mit 32:31 nieder. Der Schweizer fand bei der Pressekonferenz vor der Reise nach Leipzig lobende Wort für die Form seiner Jungs: "Wir machen sehr vieles richtig, das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass wir am Ende noch auf das Quäntchen Glück hoffen mussten." Da habe seine Mannschaft "in der Crunch Time eine Zwei-Tore-Führung leichtfertig aus den Händen" gegeben. In solchen Momenten "müssen wir cleverer sein, den Kopf bei uns behalten", so der 40-Jährige.