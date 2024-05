Die Mannschaft von Herbert Müller zeigte sich von Beginn an in der Offensive und führte nach 11 Minuten bereits mit 7:3. Auch in der Folge ließen die Thüringerinnen nicht nach und gingen nach 18 Minuten durch den Treffer von Johanna Reichert mit 12:4 in Front. Wildungen fand von da an etwas mehr statt, sodass es beim Abstand von acht Toren blieb und mit 20:12 in die Pause ging.