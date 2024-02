Von Beginn an waren die Biber das tonangebende Team und machten in den ersten Minuten schon klar, dass es für die Gäste heute vor den 1.498 Fans in der Anhalt-Arena nichts zu holen gab. Nach nicht einmal einer viertel Stunde betrug der Vorsprung der Hausherren vier Tore, bis zur Halbzeit waren es gar fünf. Was besonders auffiel, war die gnadenlose Effizienz, mit der der DRHV in der Offensive auftrat. Die ersten 11 Würfe fanden allesamt ihren Weg ins Netz, für die Torhüter auf Seiten der HSG gab es anlässlich dieser Statistiken wenig Grund zur Freude.