Andreas Obst sagt: "In den Spielen gegen Griechenland und Spanien waren die ganze Zeit krasse Emotionen dabei. Wir alle hatten ein Ziel vor Augen. Wir waren alle gehypt. Aber normalerweise ist es für mich so, wenn ich einen schweren Dreier mache, geht es weiter und wenn ich den nächsten bekomme, dann geht der auch wieder hoch." (ab Minute 27:00)

Robert Heusel sagt: "Wenn er in den Rhythmus kommt, ist er nicht zu stoppen. Das hat er in jedem Spiel gezeigt. Er trifft so hochprozentig, das ist schon richtig gut. Das macht es aus: Wenn du nicht nachdenken musst und die Dinger sofort nimmst. Das ist für einen Schützen extrem wichtig." (ab Minute 10:00)

Ole Frerks sagt: "Sein Wurf ist einfach eine technisch perfekte Bewegung. Was diesen Wurf so gut macht, ist auch, dass er ihn so schnell los wird. Das ist etwas, was die besten Schützen in der NBA auszeichnet. Er hat auf jeden Fall eine der schönsten Wurftechniken, die ich über die Jahre gesehen habe." (ab Minute 3:25)