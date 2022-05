Vorschlag A: Dieser 1. FC Magdeburg macht einfach keine Pause. Schon lange steht das Team von Trainer Christian Titz als Aufsteiger und Drittliga-Meister fest. Doch die Magdeburger bleiben hungrig und holten sich auch am letzten Spieltag in Osnabrück den Dreier. Ein besonders schönes Tor beim 5:1-Triumph gelang dabei Jason Ceka. In der 49. Minute hämmerte er vier Minuten nach seiner Einwechslung den Ball aus 25 Metern in den Winkel zur 2:1-Führung.