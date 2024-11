Traumstart für den 1. FC Magdeburg auf dem Betzenberg. Nach elf Minuten hämmerte Samuel Loric die Kugel nach einer einstudierten Ecke von der Strafraumgrenze humorlos ins Tor. Aber auch ein zweites Tor sollte dem FCM nicht zum Sieg reichen. Am Ende erkämpfte sich die Titz-Elf in doppelter Unterzahl beim 2:2 zumindest einen Punkt.

Abgezockt und effizient hat sich der FSV Zwickau beim SV Babelsberg durchgesetzt. Am Anfang und Ende der zweiten Halbzeit schlugen die "Schwäne" eiskalt zu. In der Nachspielzeit rutschte Lucas Albert in punktgenaues Zuspiel von Jahn Herrmann und bugsierte die Kugel halb mit dem Außenrist, halb mit der Ferse gegen die Laufrichtung des Keepers in die Maschen zum 2:0-Endstand.