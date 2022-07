Vor dem Magdeburger Spiel in Karlsruhe musste FCM-Coach Titz noch um den Einsatz von Torjäger Atik bangen. Im Spiel hatte der Goalgetter dann großen Anteil am ersten Zweitliga-Saisonsieg des FCM. Nach einer guten halben Stunde führte Magdeburg in Karlsruhe bereits 3:0. Das zweite Tor erzielte Atik, es war zugleich der schönste FCM-Treffer des Nachmittags. Im Strafraum schnappte sich der Drittliga-Torschützenkönig der Vorsaison den Ball, zog nach innen und vollendete mit einem Schuss ins linke untere Eck. Am Ende musste der FCM zwar noch zittern, brachte aber einen 3:2-Sieg und damit die ersten Zweitliga-Punkte nach Hause.