Sieger: Noel Eichinger (1. FC Lok Leipzig)



Noel Eichinger hat sich als Kunsttorschütze beim 1. FC Lok Leipzig bereits einen Namen gemacht. Und wurde auch beim Auswärtsspiel in Luckenwalde seinem Ruf gerecht. In der 41. Minute versenkte er einen Freistoß aus 24 Metern im linken Eck. Das 2:0 reichte am Ende aber nicht, der Regionalliga-Spitzenreiter musste sich mit einem 2:2 zufriedengeben. Trotzdem lag er in der Gunst der User vorne und sicherte sich mit 48 Prozent der Stimmen den Sieg - auf die Lok-Fans war wieder einmal Verlass.