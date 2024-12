Vorschlag 2: Omar Sijaric (Erzgebirge Aue) Das nennt man wohl einen Befreiungsschlag: Der FC Erzgebirge Aue feiert in Sandhausen einen fulminanten 6:4-Sieg und schießt sich erstmal aus der sportlichen Krise. Mann des Tages war Omar Sijaric. Der 23-Jährige nette dreimal ein. Und er erzielte auch das Tor des Tages. Nach einem Eckball setzte Sijaric zu einem Fallrückzieher an und versenkte den Ball im linken Eck zum 3:1.

Vorschlag 3: Noel Eichinger (1. FC Lok Leipzig)



Noel Eichinger hat sich als Kunsttorschütze beim 1. FC Lok Leipzig bereits einen Namen gemacht. Und wurde auch beim Auswärtsspiel in Luckenwalde seinem Ruf gerecht. In der 41. Minute versenkte er einen Freistoß aus 24 Metern im linken Eck. Das 2:0 reichte am Ende aber nicht, der Regionalliga-Spitzenreiter musste sich mit einem 2:2 zufriedengeben.