Vorschlag 3: Daniel Haubner (ZFC Meuselwitz) erkannte in der 30. Minute beim Auswärtsauftritt in Luckenwalde, dass FSV-Keeper Florian Palmowski der Ball zu weit von der Brust sprang. Der ZFC-Neuzugang spitzelte dem Luckenwalder Schlussmann den Ball weg, wurde dabei von Palmowski heftig am Fuß erwischt. Tim Kießling hätte ins leere Tor einschieben können. Doch Schiedsrichter Jens Klemm erkannte auf Stürmerfoul, klaute den Thüringern so das sichere 1:1. Am Ende wurde es aber ein leistungsgerechtes 2:2.