Der VfB Suhl hat nach dem Pokal-Aus den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. In Der Bundesliga mussten sich die Thüringerinnen am Samstag bei Rekordmeister Schwerin mit 0:3 geschlagen geben. Das Team von Trainer Laszlo Hollosy war dabei von Beginn an auf verlorenem Posten. So gingen die Sätze jeweils deutlich mit 16:25, 18:25 und 18:25 klar an die Gastgeberinnen. Die Partie vor 1.671 Zuschauern war somit schnellen 67 Minuten entscheiden. Beste Spielerin beim VfB, der seine vierte Niederlage kassierte, war Marie Hänle, die elf Punkte beisteuerte.