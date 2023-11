Nach vermeintlichen Pflichtsiegen musste der DSC in Stuttgart eine harte Nuss knacken. Waibl sprach vor dem Spiel von einem "Härtetest" und der wurde es tatsächlich. Die ersten beiden Sätze waren eng, nur der dritten Satz gewann der DSC klar. Im vierten Durchgang sah alles so aus, als würde Stuttgart auf 2:2 ausgleichen. Die Gastgeberinnen führten teilweise klar (14:8, 16:12) und vergeigten den Satz doch noch, weil der DSC nervenstark blieb und in der Endphase die besseren Entscheidungen traf. Waibl, der den DSC seit 15 Jahrenb trainiert, reist damit mit einem Sieg aus seiner Geburtsstadt zurück in seine Wahlheimat.