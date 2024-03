Den besseren Start erwischten die Gäste. Sie zeigten sich taktisch gut vorbereitet und agierten aggressiv. Dagegen lief bei den Dresdnerinnen im ersten Satz kaum etwas zusammen. Im zweiten Abschnitt kämpften sich die Dresdnerinnen deutlich besser in die Partie. Vor allem der Wechsel auf der Diagonalposition zeigte Wirkung. Für Stammspielerin Grace Frohling kam Lara Berger, die in der Folgezeit zuverlässig punktete.

Die DSC-Damen steigerten sich, schlugen druckvoll auf, standen stabil in der Annahme und auch der Block packte energischer zu. Aber Wiesbaden wehrte sich im vierten Durchgang noch einmal nach Kräften, doch die Dresdnerinnen behielten die Nerven.

In der Runde der letzten Vier treffen die Sächsinnen am kommenden Mittwoch auf den MTV Allianz Stuttgart. Der Titelverteidiger hatte sich bereits am Donnerstag gegen den USC Münster durchgesetzt.