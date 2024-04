Der Dresdner SC hat den Einzug ins Endspiel der VBL-Playoffs deutlich verpasst. In Spiel Nummer zwei der "Best of three"-Serie unterlag das Team aus der sächsichen Landeshauptstadt dem MTV Stuttgart mit 0:3 (18:25, 16:25, 16:25). Durch diese Niederlage und das 0:3 am Mittwoch in Stuttgart ist die Saison für die Waibl-Schützlinge vorbei. Sie beenden die Saison auf Platz drei, Stuttgart hingegen zieht ins Finale ein.