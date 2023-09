Volleyball | Bundesliga Dresdner SC: Lizenzierungsverfahren fast abgeschlossen

Ein sechsstelliges Loch klaffte in den Büchern, das Startrecht in der Bundesliga schien in Gefahr. Jetzt ist das Lizenzierungsverfahren fast abgeschlossen und sowohl die VBL, als auch der DSC guter Dinge.