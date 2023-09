Der Dresdner SC hat am Freitag (8.9.2023) die Finanzkarten offengelegt. Das Volleyball-Aushängeschild der Stadt Dresden machte in der letzten Saison einen Verlust von 230.000 Euro. Dazu kommen 180.000 Euro aus einem Darlehen, das an den Freistaat Sachsen zurückgezahlt werden muss. Es sei denn, die Rückzahlung wird dem DSC erlassen. Und darum wird der Verein auf jeden Fall kämpfen, erklärte Vereinschef Jörg Dittrich.