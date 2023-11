Zunächst überwiegt aber die Vorfreude, dem heimischen Publikum auch wieder Europapokalspiele bieten zu können. Vor dem Derby gegen Suhl hatten die Dresdnerinnen fünf Auswärtsspiele in Folge bestritten. Allesamt erfolgreich. Dennoch habe der Auftritt am Samstag vor den eigenen Fans "den Mädels extrem viel gegeben. Die Stimmung war der Hammer", so Waibl. Gegen Suhl kamen 2.908 Zuschauer in die Halle. Gegen Gran Canaria erhofft man sich noch "den einen oder anderen mehr", um auch die letzten Zweifel am Achtelfinaleinzug zu beseitigen.