Schwarz-Weiß Erfurt hat die große Überraschung verpasst. Gegen VC Wiesbaden verlor der Zweitligist mit 2:3. Erfurt hatte richtig Bock auf das Duell mit dem ehemaligen Ligakontrahenten aus Wiesbaden. Die Thüringerinnen sind mit fünf Siegen super in die 2. Liga gestartet und auch gegen die höherklassigen Gäste lief es gut an. Überraschend sicherte sich Erfurt den ersten Durchgang mit 25:19. Und lag zunächst auch im zweiten Satz vorn. Dann aber wurde Wiesbaden stärker und glich aus. Es blieb ein Spiel auf des Messers Schneide, beide Teams gewannen noch je einen Satz, die Entscheidung musste im Tiebreak fallen, da nutzten die Gäste den zweiten Matchball zum 12:15.

Der VfB Suhl hat sich im Achtelfinale des DVV-Pokals keine Blöße gegeben und beim USC Konstanz klar mit 3:0 (25:7, 25:12, 25:8) durchgesetzt. Das Team des aktuell gesperrten Trainers László Hollósy ließ bei den Konstanzerinnen, die in der 3. Liga Süd spielen und dort aktuell auf dem zweiten Platz stehen, von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Die Suhlerinnen entschieden bereits den ersten Satz deutlich für sich und waren auch in den Sätzen zwei und drei klar überlegen. In der Bundesliga geht es für den Fünftplatzierten VfB Suhl in einer Woche beim Dresdner SC weiter.