Gegen die Netzhoppers, die im April Insolvenz angemeldet hatten und dennoch weiter in der Bundesliga spielen, genügte den Thüringern ein kurzer Auftritt von 66 Minuten: Nach einem 25:15, 25:18 und 25:16 war das Weiterkommen perfekt. Zum besten Spieler wurde Gothas Diagonalangreifer Erik Liederlücke gekürt. In der vergangenen Saison waren die Blue Volleys im Achtelfinale an Serienmeister Berlin Recycling Volleys gescheitert.

Bildrechte: IMAGO/Christian Heilwagen