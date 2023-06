Volleyball | Bundesliga Jenny Mosser wechselt zu den Suhler Wölfen

In Finnland hinterließ die 24-jährige Außenangreiferin einen hervorragenden Eindruck. Jetzt wagt Jenny Moser den Schritt in die Bundesliga und freut sich vor allem auf die berühmten Fans in der Wolfsgrube.