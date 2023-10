Bildrechte: picture-alliance/dpa/Tass Grigory Sysoyev

Volleyball | Bundesliga Bitterfeld-Wolfen dreht Spiel bei Bundesligadebüt gegen Dachau

Hauptinhalt

1. Spieltag

28. Oktober 2023, 20:03 Uhr

Was für ein Start in die erste Liga: Der VC Bitterfeld-Wolfen hat nach einem deutlichen Rückstand den ASV Dachau niedergerungen und sein Debüt in der Bundesliga vergoldet.