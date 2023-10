Von Begeisterung ist in der Stadt dagegen wenig zu spüren. Nach elf Jahren in der zweiten Liga misst sich der VC mit den Besten der Besten in Deutschland. "Man merkt das auch im ganzen Verein. Wenn vorher mal Skepsis da war wegen der ersten Liga, kommt jetzt bei vielen im Verein die mitwirken die Erkenntnis: Och, ist schon ganz geil, was wir da machen. Und wir sind dabei", so Eisel.