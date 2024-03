Auch Präsident Michael Eisel platzte fast vor Stolz auf das Erreichte: "Man kann das gar nicht in Worten beschreiben. So eine erste Saison ist unfassbar. Wir sind sportlich total in der 1. Liga angekommen. Zehn Siege als Aufsteiger – was willst du mehr?" Das Abschneiden sei "ein absolut phänomenales Ergebnis".