Bildrechte: IMAGO / foto2press

Volleyball | Bundesliga Bittere Auswärtspleite für den VC Bitterfeld-Wolfen

14. Spieltag

20. Januar 2024, 22:18 Uhr

Nach zwei Siegen in Folge hat der VC Bitterfeld Wolfen am Samstagabend eine Niederlage gegen die SVG Lüneburg kassiert. Beim ersten Spiel unter dem neuen Trainer Lukas Thielemann mussten sich die Sachsen-Anhalter bereits in unter 90 Minuten geschlagen geben (0:3 (12:25, 22:25, 21:25)). Die Biwos verweilen vorerst weiter auf Platz sieben.