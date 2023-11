Gegen den Vorjahresdritten war im ersten Durchgang beim 15:25 kein Kraut gewachsen. Dann steigerten sich die "Biwos" in der Annahme, führten mit 10:7 und verloren den zweiten Satz nur knapp mit 26:28. Im dritten Durchgang führte das Team von Alessandro Lodi 7:5, hatte am Ende aber mit 19:25 das Nachsehen. Nach 1:20 Stunde stand der Sieger fest. Zum besten Spieler in der Friedersdorfer Bernsteinhalle wurde Gäste-Zuspieler Maxwell Elgert gekürt.