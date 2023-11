Es blieb spannend: im vierten Durchgang drehte Bitterfeld ein 7:8 in ein 14:11, ließ sich die Führung dann aus der Hand nehmen, nur um dann doch den zweiten von drei Satzbällen zum 25:22 und damit zum Ausgleich zu nutzen. Der fünfte Satz musste her.

Und wie schon am ersten Spieltag in Dachau holte sich Bitterfeld den entscheidenden Punkt, verwandelte den ersten Matchball nach über zwei Stunden Spielzeit zum 15:12. Wie auch gegen den ASV war Logan House bester Scorer mit 27 Zählern. Bitterfeld fährt den dritten Sieg im dritten Ligaspiel ein und steht auf Platz zwei der Tabelle. Am Wochenende ist dann Lüneburg in Sachsen-Anhalt zu Gast, gegen die es auch im Pokal im Viertelfinale geht.