Für die Volleyballerinnen des Dresdner SC gibt es kein Verschnaufen. Nach dem erfolgreichen Bundesliga-Auftritt in Neuwied am Wochenende steht am Mittwoch (29. November) der Auftritt auf der europäischen Bühne auf dem Programm. Im Achtelfinale des CEV-Cups trifft die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl auf Ligakonkurrent und Bundesliga-Tabellenführer SSC Palmberg Schwerin. Los geht’s im Hinspiel 19 Uhr in der Margon Arena, Sport im Osten ist hautnah dabei und überträgt die Partie im Livestream.