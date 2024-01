Es war nicht der Tag der Victoria Carl. Die Thüringerin kam am Donnerstag (04.01.2024) im 22-km-Verfolgungsrennen im klassischen Stil in Davos nur auf den 31. Platz und verlor damit auch das ersehnte erste Podium bei der Tour de Ski aus dem Blick.

Auch Lisa Lohmann lieferte ein beherztes Rennen ab. Die 23-Jährige vom WSV Oberhof schrammte als 17. knapp am besten Karriereergebnis vorbei. Lange sah es nach einer noch besseren Platzierung aus. Lohmann heftete sich an die Fersen von Hennig, konnte mit den Topläufern mithalten und musste erst am letzten Anstieg gut drei Kilometer vor dem Ziel abreißen lassen. Lohmann lief knapp 25 Sekunden nach Niskanen ins Ziel. Die vierte deutsche Starterin, Coletta Rydzek, beendete als Rennen als 38. - und damit Drittletzte.