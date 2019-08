Die Freien Wähler können bei der Landtagswahl in Thüringen voraussichtlich nicht mit einer eigenen Kandidatenliste antreten: Sie haben ihre Liste nicht fristgerecht beim Landeswahlleiter eingereicht. Der stellvertretende Landesvorsitzende Andreas Böhme sagte der "Thüringer Allgemeinen" dazu : "Das ist ein klarer Formfehler, der von uns selbst verschuldet wurde. Das müssen wir uns alle im Landesvorstand an die Brust heften."

Landeswahlleiter Günter Krombholz hatte am Donnerstag vor einer Woche (22. August) darüber informiert, dass 18 Parteien ihre Listen für die Landstagswahl am 27. Oktober fristgerecht eingereicht haben. Die Freien Wähler sind nicht verzeichnet. Der Landeswahlausschuss entscheidet am heutigen Freitag in einer öffentlichen Sitzung darüber, welche Listen zugelassen werden. Bleibt die Liste der Freien Wähler außen vor, hat die Partei nur die Chance, Direktmandate zu gewinnen - sofern ihre Kandidaten von den örtlichen Wahlkreisausschüssen zugelassen werden.