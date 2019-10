Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Das wichtigste ist die Stärkung des ländlichen Raums. Es geht mir um mehr Geld für kleine Gemeinden, wohnortnahe Schulen und Kindergärten, Polizei in der Fläche, schnelles Internet bis in jeden Kuhstall, mehr Ärzte auf dem Land, bezahlbare Pflege, funktionierender ÖPNV und eine Kreisstadtgarantie für meine Heimatstadt Schleiz. Damit das gelingt brauchen wir einen Politikwechsel. Rot-Rot-Grün hat mit dem Versuch der Gebietsreform und dem Ausbluten kleiner Gemeinden gezeigt, dass ihnen der ländliche Raum nicht wichtig ist.

Im Bereich Verkehr geht es mir besonders um die Förderung der Mobilität im ländlichen Raum: Investitionen in ÖPNV und Landesstraßen, Mopedführerschein ab 15, Wiederinbetriebnahme stillgelegter Bahnstrecken, wie der Höllentalbahn in meiner Heimat. Außerdem setze ich mich für ein länderübergreifendes Azubiticket ein, was für meine Heimatregion an der Grenze zu Bayern und Sachsen wichtig ist.