Der frühere Landtagsabgeordnete der Linken, Tilo Kummer, will Bürgermeister von Hildburghausen werden. Kummer sagte MDR THÜRINGEN, er stelle sich im März zur Wahl. Viele Hildburghäuser seien unzufrieden mit dem aktuellen Bürgermeister, das Klima zwischen der Stadtverwaltung und vielen Vereinen sowie Institutionen sei zerrüttet, so Kummer. Außerdem stünden in der Innenstadt zu viele Häuser leer, auch der Markt müsse wiederbelebt werden. Derzeit regiert der CDU-Politiker Holger Obst im Hildburghäuser Rathaus. Er hatte sich 2014 in einer Stichwahl gegen Olaf Jaenicke von der Linken durchgesetzt.