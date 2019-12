Linke, SPD und Grüne in Thüringen haben sich endgültig auf eine Minderheitsregierung verständigt. Linke-Vize-Parteichef Steffen Dittes sagte nach einem Treffen mit den beiden anderen Parteien, CDU und FDP stünden nicht als Koalitionspartner zur Verfügung. Sie wollten Rot-Rot-Grün auch nicht tolerieren. Deshalb bleibe nur der Weg für eine Minderheitsregierung.

Grüne und SPD wollen Ende Januar bei Parteitagen entscheiden, ob sie in eine Minderheitsregierung einsteigen. Die Linke will ihre Mitglieder darüber abstimmen lassen. Darüber hinaus beschloss Rot-Rot-Grün, gemeinsam CDU und FDP noch einmal zu einem Gespräch in der kommenden Woche einzuladen. Dabei soll über eine mögliche Zusammenarbeit im Landtag gesprochen werden.