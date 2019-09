Im Zusammenhang mit einem Anti-Terror-Einsatz in Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz hat es am Dienstagmorgen auch Durchsuchungen in Thüringen gegeben. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN sollen Räume in Erfurt durchsucht worden sein. Die Bundesanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern. Hintergrund des Polizei-Einsatzes in Sangerhausen soll der Verdacht auf Mitgliedschaft in einer ausländischen, terroristischen Vereinigung sein.