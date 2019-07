Die Kika-Figur Hein Blöd vor der Schlösserbrücke in der Innenstadt von Erfurt ist zerstört worden. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte, wurde die Figur in der Nacht zu Freitag von Unbekannten geköpft. Am Mittag wurde sie vom städtischen Garten- und Friedhofsamt geborgen, um vor allem Kindern den "traurigen Anblick" zu ersparen. Hein Blöd schippert zusammen mit Käptn Blaubär auf der Gera vor der Schlösserbrücke.