"Haus Hoffnung" Besuch im Obdachlosenheim in Weimar

Schauspieler Bastian Heidenreich kam im Januar zum ersten Mal ins Weimarer Obdachlosenheim. Das "Haus Hoffnung" liegt am Rand der Stadt und in vielerlei Hinsicht auch am Rand der Gesellschaft. Der Schauspieler wollte eigentlich nur eine Spende überreichen, die er und seine Kollegen in den Vorstellungen des "Christmas Carol" gesammelt hatten. Fast 6.000 Euro waren zusammen gekommen. Als die Gäste aus dem DNT allerdings im "Haus Hoffnung" eintrafen, war der Kaffee fertig und Selbstgebackenes und Blumen standen auf einer schön gedeckten Tafel in der Kontaktstube des Obdachlosenheims. "So ausgesprochen gemütlich hatte ich es mir nicht vorgestellt. Der Umgang unter den Anwesenden war so höflich und familiär, dass es schwer zu sagen war wer dort wohnt und wer zu Gast ist oder dort arbeitet," so der Schauspieler.