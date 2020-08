Thüringer Landtag Weiteres Stasi-Dokument zu AfD-Politiker Laudenbach

In der Stasi-Unterlagenbehörde ist ein neues Dokument zum Geraer AfD-Landtagsabgeordneten Dieter Laudenbach gefunden worden. Eine Sprecherin bestätigte MDR THÜRINGEN einen Bericht der Bild-Zeitung, wonach ein IM-Vorlauf-Protokoll gefunden wurde. Darin äußert sich Laudenbach über seine Arbeitskollegen. Der gelernte Kellner berichtete im Mai 1985 der Stasi über seine Beobachtungen an seiner Arbeitsstelle im Interhotel von Gera. Dabei ging es um ein ausreisewilliges Ehepaar, das Laudenbach als arbeitsunwillig schilderte. Außerdem erzählte er der Stasi, dass die Ehe in die Brüche gehen werde, sollte das Paar nur für ein paar Monate getrennt werden - etwa wenn der Mann zur NVA eingezogen werde.

In dem Bericht ist als Quelle der IM-Vorlauf "Klaus" angegeben. Das bedeutet, dass "Klaus" alias Dieter Laudenbach noch nicht für eine inoffizielle Mitarbeit beim Ministerium für Staatssicherheit verpflichtet war. Allerdings führte die Stasi mit ihm Gespräche, um ihn für eine Mitarbeit zu gewinnen. Das Gespräch mit dem IM-Vorlauf führte Hauptmann Lothar Fenn. Fenn arbeitete im Geraer Interhotel. Für die Abteilung VI überwachte er das Hotel mit internationalen Gästen. Gut eineinhalb Jahre nach dem nun entdeckten Spitzelbericht legte die Stasi einen Auskunftsbericht an, in dem verzeichnet ist, dass Dieter Laudenbach am 17.12.1986 angeworben worden sei. Eine Verpflichtungserklärung von Dieter Laudenbach konnte die Stasi-Unterlagenbehörde bislang nicht finden. Die Recherchen laufen noch.