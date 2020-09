Die Stadt Jena hat einen Platz nach dem erstem Mordopfer des NSU benannt. Der "Enver-Şimşek-Platz" befindet sich im Stadtteil Winzerla, aus dem die Haupttäter des Nationalsozialistischen Untergrunds stammen. An der Veranstaltung am Samstagvormittag nahmen auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke), der Generalkonsul der Republik Türkei, Serdar Deniz sowie die Witwe und eine Tochter des Ermordeten teil.

Der "Enver-Şimşek-Platz" - zwischen Straßenbahnhaltestelle und Supermarkt - befindet sich am Eingang von Winzerla, wo die NSU-Täter Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe bis zu ihrem Untertauchen 1998 lebten. Der Platz stehe für die ehrende Erinnerung an alle Mordopfer des Nationalsozialistischen Untergrunds, so Ministerpräsident Ramelow. Auch dafür, "dass die mörderische Ideologie des Rassismus und des Rechtsterrorismus nicht gebannt sind und dass die Aufarbeitung des NSU-Komplexes längst nicht abgeschlossen ist." Ein Wegsehen dürfe es nicht mehr geben.