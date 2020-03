Coronaviren sind seit Jahrzehnten bekannt. Sie infizieren sowohl Menschen als auch Tiere. Die Viren lösen unterschiedliche Krankheiten aus, von einer einfachen Erkältung bis hin zu potenziell tödlich verlaufenden Krankheiten. Beispielsweise wurde die Atemwegserkrankung Sars ebenfalls von Coronaviren ausgelöst.

Das neue Coronavirus mit der Bezeichnung Sars-CoV-2 tauchte in China erstmals im Dezember vergangenen Jahres auf. Anfang 2020 wurde es identifiziert. Die ersten Infektionen werden mit einem Fischmarkt in Wuhan in Verbindung gebracht, auf dem auch Wild- und exotische Tiere verkauft wurden. In einer Studie wurden Schlangen als wahrscheinliche Überträger genannt, andere Experten halten Fledermäuse oder Zibetkatzen für wahrscheinlicher.

Das neue Coronavirus ist nach Analyse des Berliner Virusforschers Christian Drosten eine Variante des Sars-Erregers von 2002, der ebenfalls zuerst in China auftrat. Weltweit erkrankten daran rund 8.000 Menschen, ungefähr jeder zehnte Patient starb.

Das neue Coronavirus kann zu schweren Atembeschwerden, Lungenentzündungen und hohem Fieber führen. Die Sterblichkeitsrate liegt nach WHO-Angaben von Mitte Februar in der besonders betroffenen chinesischen Stadt Wuhan bei zwei bis vier Prozent. Außerhalb Wuhans sterben den Zahlen zufolge rund 0,7 Prozent der Infizierten.

Die erhöhte Sterblichkeitsrate in China wird unter anderem mit der Überlastung des dortigen Gesundheitssystems begründet. Laut WHO verlaufen etwa 80 Prozent als Infektionen glimpflich.

Allerdings gibt es auch andere Angaben. So spricht der Virologe Alexander Kekulé von der Uni Halle von einer Letalität bis 1,5 Prozent. Die Todesrate liegt jedoch auch damit weit unter den zehn Prozent der Sars-Epidemie der Jahre 2002 und 2003. Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten auf, die älter waren und/oder zuvor an chronischen Grunderkrankungen litten.