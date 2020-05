In Thüringen dürfen Landtagsabgeordnete künftig Babys mit zu Sitzungen in den Plenarsaal nehmen. Darauf haben sich am Montag vor dem Verfassungsgericht in Weimar Vertreter der Landtagsverwaltung und der Grünen-Fraktion verständigt. Beide Seiten nahmen einen Vergleichsvorschlag des Gerichts an. Danach sollen Abgeordnete Kinder im Alter bis zu einem Jahr generell mitbringen können. Bei älteren Kindern soll die Landtagspräsidentin oder der Landtagspräsident entscheiden.

Madeleine Henfling 2018 mit ihrem Sohn im Thüringer Landtag. Bildrechte: imago/Bild13