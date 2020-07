Leopoldina-Debatte Corona-App: Wissenschaftler kritisieren Rolle von Google und Apple

Mitte Juni wurde die Corona-Warn-App in Deutschland präsentiert. Um sie zu bewerten, hat die Deutsche Wissenschaftsakademie Leopoldina in Halle jetzt internationale Experten zur Diskussion geladen. Dabei wurde auch wieder Kritik laut: Vor allem an den großen Tech-Giganten Google und Apple.