Für die Metastudie untersuchten Forschende um Lindsey McEwen von der britischen Uni Bristol verschiedene Analysen zu der Frage, wie sich starke Überschwemmungen in den nächsten Jahrzehnten im Zuge des Klimawandels entwickeln werden. Es zeigte sich eine Zunahme besonders in dicht besiedelten Gebieten und damit auch eine steigende Zahl von Menschen, die davon betroffen sein werden. In einer untersuchten Studie wurde für die Kosten allein in Europa ein Anstieg von 5,3 auf 40 Milliarden Euro bis 2050 beziffert. Die Zahl der betroffenen Menschen auf dem Kontinent wächst dabei von 200.000 auf über 500.000.