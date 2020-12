So zeigte eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung der Virginia Commonwealth und der Harvard University (USA) an Krankenschwestern im Alter von 43 bis 64 Jahren: Wer verzeihen kann, fühlt sich besser. Studienautorin Katelyn N.G. Long und ihre Kollegen Tyler J. VanderWeele und Ying Chen analysierten dafür Daten von 54.703 Teilnehmerinnen aus der Krankenschwestern-Gesundheitsstudie, die seit 1989 in den USA läuft und werteten damit erstmals eine Längsschnittstudie zu dieser Fragestellung aus, die die Entwicklung der Probanden über einen großen Zeitraum verfolgte.