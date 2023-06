4,36 Zentimeter pro Jahr Abpumpen von Grundwasser hat Neigung der Erdachse verändert

Die Erschöpfung der weltweiten unterirdischen Wasserreservoirs durch den Menschen hat die globale Wasserverteilung so stark verschoben, dass der geografische Nordpol um 4,36 Zentimeter pro Jahr abdriftet. Das haben Geophysiker der Seoul National University in Südkorea berechnet und in einer Studie in der Fachzeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlicht.