In den deutschsprachigen Regionen Italiens, Österreichs, der Schweiz und in Deutschland gibt es große Unterschiede hinsichtlich der Lebenserwartung. Das hat eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne ergeben, die erstmals Berechnungen zur vermeidbaren Sterblichkeit für mehr als 100 Regionen im deutschsprachigen Raum aufgestellt hat. Dabei zeigte sich, dass die Lebenserwartung besonders niedrig in Ostdeutschland ist - und hier am geringsten in Vorpommern und Sachsen-Anhalt.