Bildrechte: imago images/Bernd Friedel

"WHO fordert: Kein Alkohol für Frauen im gebärfähigen Alter!" Eine von vielen aktuellen Schlagzeilen, die sich ähneln, eine Reaktion auf einen Entwurf der Weltgesundheitsorganisation für einen weltweiten Aktionsplan gegen schädlichen Alkoholkonsum. Was für eine Steilvorlage für globale Schnappatmung. Jedenfalls in den Gesellschaften, in denen Wein, Bier, Schnaps, der Sherry vor dem Mittagessen und der Whiskey nach dem Grillen zum gesellschaftlichen Grundrauschen gehören. Da die alkoholkonsumierende Welt seit Monaten unfreiwillig entwöhnt ist, was gemeinschaftliches Trinken angeht, könnte man der WHO glatt eine seltsame Art gemeinschaftsbildender Maßnahme à la Asterix und Obelix unterstellen: Die spinnen, die bei der WHO! Kommt jemand mit, WHO-ler verhauen? Schließlich haben zu Alkohol alle eine Meinung, oder mindestens eine Haltung und schöpfen dabei teils tief aus verschiedenen Erfahrungen: Entweder, weil sie selbst keinen Alkohol trinken, oder noch nie getrunken haben; weil sie andere unter Alkoholeinfluss erlebt haben, oder schlimmstenfalls selber mit Beeinträchtigungen leben durch FAS (fetales Alkoholsyndrom) oder den Begleiterscheinungen elterlichen Alkoholmissbrauchs.

Warum die kollektive Schnappatmung?

Aber was genau sorgt da eigentlich für die kollektive Schnappatmung? Ein kleiner Passus in einem Entwurf zu einem Aktionsplan. Der auf Seite 17 tatsächlich zu mehr Prävention rät, wenn es um den Beginn des Alkoholkonsums von Kindern und Jugendlichen geht, sowie um Prävention von Alkoholkonsum bei schwangere Frauen und Frauen im gebärfähigen Alter:

Der Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen, der Alkoholprävention bei Schwangeren und Frauen im gebärfähigen Alter sollte angemessene Aufmerksamkeit gewidmet werden (...). WHO Empfehlung

Die WHO-Formulierung bietet damit tatsächlich einen extrem diskussionswürdigen Subtext. Aus dem lässt sich mit spitzer Zunge in patriarchatskritischer Lesart ein Verbot herauslesen: Soll da am Recht auf Selbstbestimmung der menstruierenden Bevölkerung gesäbelt werden? Die Empfehlung scheint alle weiblich gelesenen Personen mit Beginn der Menstruation über einen breiten Kamm scheren zu wollen, potentielle Mütter qua biologischen Geschlechts zur Alkoholabstinenz bis zur Menopause verdonnern. Und das, ohne zu wissen, ob und wann Menstruierende über Elternschaft nachdenken, was ihre Lebenspläne sind. Was, wenn Menstruierende gar nicht Eltern werden wollen, oder aus verschiedensten Gründen gar nicht können? Wer das so liest, ist zurecht empört und surft damit auf einer global schwappenden Empörungswelle.

Alkoholabstinenz: Warum nicht für Männer im zeugungsfähigen Alter?

Und die würde noch ganz anders schwappen: Man stelle sich das mal umgekehrt vor und empfehle Männern im zeugungsfähigen Alter Alkoholabstinenz bis zur Zeugungsunfähigkeit. Der Aufschrei der Empörung wäre vermutlich noch auf der ISS zu hören: Mein Bier gehört mir!