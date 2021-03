Weder mangelnde Mutterliebe noch die wohlmeinende Entlastung des Weibchens sind Gründe für die außergewöhnliche Rollenverteilung bei diesen Vogeleltern. Clemens Küpper vom Max-Planck-Institut für Ornithologie hat sieben Jahre lang Schneeregenpfeiferfamilien (Charadrius nivosus) beobachtet und herausgefunden, warum die Küken ihre Mütter nicht unbedingt brauchen: Sie sind schon recht selbstständig und finden selbst ihre Nahrung. Die Eltern werden vor allem dazu benötigt, sie zu wärmen oder sie vor Raubtieren zu warnen. Das kann der Vater genauso gut wie die Mutter. Er verlässt die Küken so gut wie nie. Nur ein einziges Mal in all den Jahren seiner Forschung haben Küpper und sein Team das beobachtet.

Bruterfolg vor Mutterliebe

Es gibt verschiedene Gründe, warum die Schneeregenpfeifermutter ihre Familie verlässt: Entweder die Aufzucht läuft so reibungslos, dass der Vater auch allein gut klar kommt. Oder es läuft so schlecht, dass die Küken keine Überlebenschance haben, selbst wenn die Mutter bliebe. Die größte Gefahr für den Nachwuchs dieser Art ist, zu verhungern oder zu verdursten. Schneeregenpfeifer brüten an brackigen Binnenseen und in der Gezeitenzone, oft sitzen sie daher wortwörtlich auf dem Trockenen.

Wenn klar ist, dass die Küken sowieso sterben, verlässt die Mutter die Brut, paart sich neu und fängt noch mal von vorn an. Clemens Küpper, Ornithologe

Warum die Männchen im Nest hocken bleiben

Schneeregenpfeifermütter überlassen ihren Nachwuchs den Vätern, um wieder auf Partnersuche zu gehen. Bildrechte: Clemens Küpper Doch warum ist es nicht umgekehrt? Schließlich könnte ja auch das Männchen nochmal losziehen und sich mit einem anderen Weibchen paaren. Aber genau da liegt der Haken. Das würde vermutlich gar nicht funktionieren, denn: Bei den Schneeregenpfeifern gibt es einen Männchen-Überschuss. Obwohl eben so viele männliche wie weibliche Küken schlüpfen, überleben die kleinen Hähne die unwirtlichen Lebensumstände eher. Ein Weibchen wird also in jedem Falle wieder einen Partner zur Paarung finden, ein Hahn hingegen würde wahrscheinlich leer ausgehen. Deshalb harrt er stattdessen bei den Jungen aus, denn sie sind wahrscheinlich seine einzige Chance, in dieser Saison seine Gene weiterzugeben.

Er denkt: Okay, ich habe jetzt ein paar Küken und vielleicht überleben von denen noch ein paar. Dann habe ich wenigstens noch einen Erfolg, einen Fortpflanzungserfolg, einen Bruterfolg für mich. Clemes Küpper, Ornithologe