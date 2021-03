Sie machen ihrem Namen mit einer Körperlänge von bis zu 12 cm alle Ehre. Es gibt verschiedene Arten, die jedoch alle in fließenden oder stehenden Gewässern leben und sich dort eher am Grund aufhalten.

Ein Seepferdchenmann bei der Geburt seiner Jungen. Bildrechte: imago/Bluegreen Pictures

Denn sie tragen die Jungtiere wirklich in ihrer Bauchtasche aus, in der sie etwa 24 Tage lang heranreifen. Was wir erst seit einer Studie aus dem Jahr 2015 wissen: Seepferdchenmänner haben etwas mit menschlichen Müttern gemeinsam. Sie versorgen ihren Nachwuchs mit Nährstoffen, entsorgen Ausscheidungen und sorgen für den Gasaustausch – ähnlich wie mit einer Plazenta. Verlassen die Jungen die Bauchtasche, sind sie von da an auf sich gestellt. Die väterliche Fürsorge endet damit.