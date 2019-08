So schlimm wie jetzt war es noch nie: Im Amazonas-Gebiet brennen seit etwa drei Wochen die Wälder. Nach Angaben des brasilianischen Weltraumforschungsinstituts (Inpe) zeigen Satellitendaten, einen Anstieg der Brände um 83 Prozent verglichen mit demselben Zeitraum im Vorjahr. Auch auf Satellitenbildern der NASA und der europäischen Erdbeobachtungs-Satelliten des Copernicus-Programms sind die Feuer in der Amazonas-Region deutlich zu erkennen. Die Ausmaße der Fläche sind besorgniserregend: Hunderte Quadratkilometer brennen - nicht nur in Brasilien, sondern auch in Paraguay und Bolivien.

So viele Brände wie in diesem Jahr hat es in der Region offenbar noch nie gegeben. Inpe zufolge wurden bisher fast 72.900 gemeldet. Das sei ein Rekordwert. Allein seit vergangenem Donnerstag seien auf Satellitenbildern mehr als 9.500 neue Feuer entdeckt worden - vor allem im Amazonas-Becken. Dort steht der größte Regenwald der Welt, der als essentiell für den Kampf gegen die Klimakrise gilt.



Der brasilianische Bundesstaat Amazonas hat bereits Anfang August in einigen Regionen einen Notstand ausgerufen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Bisher nicht betroffene Regionen seien bereits in Alarmbereitschaft. In den brasilianischen Bundesstaaten Mato Grosso und Para hätten die Brände ebenfalls zugenommen - zwei Regionen, in denen die die Grenze zur Agrarregion sich immer mehr in Richtung Amazonas-Becken verschiebe und in denen die Entwaldung vorangetrieben werde.