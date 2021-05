Während der letzten Eiszeit paddelten Generationen von Meeresmigranten durch flache Gewässer von Asien nach Alaska. Die Reise dieser Jäger und Fischer dauerte mehrere Tausend Jahre, bevor die ersten Menschen frühestens vor 18.000 Jahren Nordamerika erreichten. Sie war nur möglich, weil sich damals ein gewaltiger Archipel über mehr als 1.400 Kilometer im heutigen Beringmeer erstreckte. So, wie man auf Trittsteinen ein fließendes Gewässer überquert, bewegten sich die Vorfahren der ersten Amerikaner von einer Insel zur nächsten, bevor sie in Alaska das Festland erreichten.

Das Beringmeer heute und vor 10.000 Jahren. Bildrechte: Dobson, et al.

Als "Trittstein"-Migration haben Forscher der University of Kansas in den USA und der Universitäten Bologna und Urbino in Italien diese Hypothese deshalb bezeichnet. Ihre in der Zeitschrift Comptes Rendus Geoscience veröffentlichte Studie fußt auf der einstigen Existenz eines vorübergehenden Archipels aus zahllosen Inseln im Beringmeer namens "Beringia", der heute nicht mehr besteht.



Während der letzten Eiszeit war das jedoch anders. Weil gigantische Mengen von Meerwasser in den riesigen Gletschern jener Zeit eingeschlossen waren, sank der Meeresspiegel damals bis zu etwa 100 Meter unter den Stand von heute. Das führte dazu, dass weltweit riesige Flächen, auf denen heute Meer ist, Festland oder Inseln waren.