Die Wissenschaftler um Jean-Jacques Hublin vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig (MPI EVA) untersuchten dafür seit 2015 die Bacho-Kiro-Höhle in Zentralbulgarien und veröffentlichten die Ergebnisse ihrer Studie nun in den Fachmagazinen " Nature " und " Nature Ecology & Evolution ". Und die Funde, die darin vorgestellt werden, haben es durchaus in sich: Tausende Stein- und Knochenwerkzeuge, Überreste gejagter Tiere, sowie Schmuck und Fossilienreste, die vom Homo sapiens stammen, wurden auf ein Alter von etwa 45.000 Jahren datiert. Wie Hublin erklärt, zeigen die Ausgrabungen, wie die Frühmenschen sich in Europa ansiedelten und mit den lokalen Neandertalern interagierten. "Diese frühe Einwanderungswelle ging der Welle voraus, die 8.000 Jahre später in Westeuropa zum endgültigen Aussterben der Neandertaler führte", sagt der Institutsdirektor.

Darum muss nun in Teilen die Geschichte der Steinzeit neu geschrieben werden, denn das Jungpaläolithikum, das mit dem Auftreten des Homo sapiens eingeläutet wurde, begann in Europa offenbar weitaus früher, als bisher angenommen. Langsam wurde so der Neandertaler verdrängt, was Archäologen als "Initial Upper Palaeolithic" (IUP) bezeichnen.



"Das IUP in der Bacho-Kiro-Höhle ist das früheste bekannte Jungpaläolithikum in Europa", erklärt Tsenka Tsanova vom MPI EVA. Seinen Ursprung habe es wohl in Südwestasien, von wo sich der moderne Mensch rasch über Eurasien ausbreitete, erst mit den Neandertalern interagierte und sie am Ende vollständig ersetzte.